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Город

12:06

Более 3,7 тысячи жителей Бескудниковского района переехали в новые квартиры

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с 2018 года более 3,7 тысячи жителей Бескудниковского района Москвы переехали в новостройки по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Департамент городского имущества направил письма с предложениями равнозначных квартир 4,7 тысячи жителей Бескудниковского района из более 1,7 тысячи семей. Свыше 95% из них уже приняли решение о переезде. Сейчас 3,7 тысячи горожан въехали в новые квартиры, оставшиеся участники программы оформляют необходимые документы и готовятся к переселению", – уточнил он.

Благодаря реализации программы жители 18 домов переселяются в девять новостроек: три дома находятся на Дмитровском шоссе, еще шесть – на Бескудниковском бульваре. В Бескудникове уже есть все условия для комфортного проживания:

  • детские сады и школы;
  • развитая сеть общественного транспорта;
  • благоустроенные общественные пространства и зеленые зоны для прогулок и отдыха.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала реализации программы реновации построили 204 дома. Он отметил, что на сегодняшний день проектируют еще 238 домов, общая жилая площадь которых составляет почти 4,7 миллиона квадратных метров, ведется строительство 167 объектов площадью 2,75 миллиона квадратных метров. Также специалисты завершили снос 114 старых домов.

В свою очередь, директор ФАУ "Единый институт пространственного планирования РФ" Дина Саттарова рассказала, что программа реновации в городе реализуется комплексно и поэтапно. По ее словам, при градостроительном планировании особое внимание уделяется созданию социальной и транспортной инфраструктуры.

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Сюжет: Программа реновации жилья в Москве

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