Более 3,7 тысячи жителей Бескудниковского района переехали в новые квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с 2018 года более 3,7 тысячи жителей Бескудниковского района Москвы переехали в новостройки по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Департамент городского имущества направил письма с предложениями равнозначных квартир 4,7 тысячи жителей Бескудниковского района из более 1,7 тысячи семей. Свыше 95% из них уже приняли решение о переезде. Сейчас 3,7 тысячи горожан въехали в новые квартиры, оставшиеся участники программы оформляют необходимые документы и готовятся к переселению", – уточнил он.
Благодаря реализации программы жители 18 домов переселяются в девять новостроек: три дома находятся на Дмитровском шоссе, еще шесть – на Бескудниковском бульваре. В Бескудникове уже есть все условия для комфортного проживания:
В свою очередь, директор ФАУ "Единый институт пространственного планирования РФ" Дина Саттарова рассказала, что программа реновации в городе реализуется комплексно и поэтапно. По ее словам, при градостроительном планировании особое внимание уделяется созданию социальной и транспортной инфраструктуры.
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