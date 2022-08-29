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12:13

Бочкарев отметил широкое применение ТИМ в сфере столичного строительства

городстроительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в сфере строительства стали широко применяться технологии информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Всего с начала года в Мосгосэкспертизу на рассмотрение поступило более 30 проектов, выполненных с применением новейших технологий информационного моделирования. И с каждым годом объектов, разработанных с помощью ТИМ, становится все больше", – рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

По его словам, цифровизация строительной сферы способствует:

  • снижению административных барьеров;
  • сокращению длительности инвестиционно-строительного цикла;
  • повышению качества проектных работ и последующей эксплуатации;
  • более оперативному отслеживанию и устранению коллизии в строительных проектах.

В свою очередь, директор ГБУ "ГлавАПУ" Дмитрий Чумачков заявил, что благодаря цифровизации оборот бумажных документов у проектировщиков сократился на 60% – с 20 до 9 тысяч листов ежемесячно.

Как отметил Бочкарев, в настоящее время в столице реализуется более 50 проектов с применением ТИМ, среди которых:

  • новые дома по программе реновации в районах Ростокино, Новогиреево, Метрогородок;
  • учебно-образовательный кластер "Ломоносов" на проспекте Вернадского;
  • лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ МКНЦ им. А. С. Логинова на шоссе Энтузиастов;
  • спорткомплексы на Остафьевской улице и улице Москворечье.

Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве с начала реализации программы реновации построили 204 дома. Заммэра отметил, что на сегодняшний день проектируют еще 238 домов, общая жилая площадь которых составляет почти 4,7 миллиона квадратных метров, ведется строительство 167 объектов площадью 2,75 миллиона квадратных метров. Также специалисты завершили снос 114 старых домов.

В свою очередь, директор ФАУ "Единый институт пространственного планирования РФ" Дина Саттарова рассказала, что программа реновации в городе реализуется комплексно и поэтапно. По ее словам, при градостроительном планировании особое внимание уделяется созданию социальной и транспортной инфраструктуры.

"Интервью": Андрей Бочкарев – о развитии строительной отрасли столицы

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