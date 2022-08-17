Ускорение российских строек оказалось под угрозой из-за санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минстрой рассматривает возможность переноса сроков обязательного перехода жилищных застройщиков на технологии информационного моделирования (ТИМ или BIM) из-за санкций. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные совещания министерства.

По информации издания, сроки реализации этого нововведения могут сдвинуть на год, до января 2024 года, поскольку из-за санкций Запада российские девелоперы не могут закупать зарубежное программное обеспечение.

В Минстрое отмечают, что о переносе сроков просят участники рынка, однако в самом ведомстве полагают, что проблема перехода на ТИМ отсутствует. Тем не менее доля иностранного ПО в имеющихся в застройщиках ТИМ-технологиях составляет порядка 30%, что можно считать критическим значением для отрасли.

Отмечается, что Минстрой планирует реализовать проект импортозамещения зарубежного программного обеспечения. В частности, в ведомстве предлагают проработать вопрос его замены в сегменте ТИМ, поскольку в настоящее время на российском рынке такому ПО нет альтернативы.

Как сообщал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, пилотный проект строительства жилого дома с использованием технологий информационного моделирования, или ТИМ(BIM)-технологий реализуется в столичном районе Нагатинский Затон по программе реновации. Дом планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.