Первый дом по программе реновации с использованием BIM планируется ввести в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Нагатинский Затон по программе реновации реализуется пилотный проект строительства жилого дома с использованием технологий информационного моделирования, или ТИМ(BIM)-технологий. Дом планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города.

Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, здание появится по адресу улица Судостроительная, владение 15.

"Согласно требованиям задания на проектирование, в проведении эксперимента по созданию информационной модели жилого дома применялось программное обеспечение российского производства", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что была организована совместная работа в единой среде общих данных как проектировщиков, так и представителей заказчика – Московского фонда реновации жилой застройки.

По словам Левкина, при рассмотрении Мосгосэкспертизой проектной документации по объекту одновременно выполнили экспертизу информационной модели.

В пресс-службе добавили, что с 2022 года планируется закрепить обязательность применения BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объектов социального, культурного, спортивного и образовательного назначения, финансируемых за счет бюджета.

Ранее сообщалось, что расселение по программе реновации в новый дом в районе Щукино начнется весной. Сергей Собянин рассказал, что новоселы смогут посмотреть новый дом до переезда и, в случае наличия претензий к качеству отделки квартиры, обратиться в специальный центр на первом этаже новостройки.

По словам главы компании-подрядчика "МСУ-1" Ильи Зюбина, строительные работы в новом доме по адресу улица Новощукинская, владение 8, корпус 1, должны быть завершены в марте. Расселение запланировано на май. В настоящее время специалисты завершают благоустройство придомовой территории.

