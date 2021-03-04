Первый дом по программе реновации с использованием BIM планируется ввести в 2023 году

11:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Нагатинский Затон по программе реновации реализуется пилотный проект строительства жилого дома с использованием технологий информационного моделирования, или ТИМ(BIM)-технологий. Дом планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города.
Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, здание появится по адресу улица Судостроительная, владение 15.
"Согласно требованиям задания на проектирование, в проведении эксперимента по созданию информационной модели жилого дома применялось программное обеспечение российского производства", – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что была организована совместная работа в единой среде общих данных как проектировщиков, так и представителей заказчика – Московского фонда реновации жилой застройки.
По словам Левкина, при рассмотрении Мосгосэкспертизой проектной документации по объекту одновременно выполнили экспертизу информационной модели.
В пресс-службе добавили, что с 2022 года планируется закрепить обязательность применения BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объектов социального, культурного, спортивного и образовательного назначения, финансируемых за счет бюджета.
Ранее сообщалось, что расселение по программе реновации в новый дом в районе Щукино начнется весной. Сергей Собянин рассказал, что новоселы смогут посмотреть новый дом до переезда и, в случае наличия претензий к качеству отделки квартиры, обратиться в специальный центр на первом этаже новостройки.
По словам главы компании-подрядчика "МСУ-1" Ильи Зюбина, строительные работы в новом доме по адресу улица Новощукинская, владение 8, корпус 1, должны быть завершены в марте. Расселение запланировано на май. В настоящее время специалисты завершают благоустройство придомовой территории.
"Это наш город": опубликованы этапы и сроки расселения жителей 665 домов в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: