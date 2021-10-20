Новую методологию BIM планируют протестировать на депо "Красный строитель"

Фото: пресс-служба "Мосинжпроекта"

Новую методологию информационного моделирования (BIM) протестируют при работе над электродепо "Красный строитель", сообщает пресс-служба "Мосинжпроекта".

По словам генерального директора холдинга Юрия Кравцова, новая методология информационного моделирования основана на лучших мировых практиках.

"Мы планируем протестировать ее при работе над электродепо "Красный строитель" с прицелом на дальнейшее использование в других наших проектах", – подчеркнул он.

На сегодняшний день использование BIM-технологий – распространенная практика, а с 2022 года применять информационное моделирование обяжут всех госзаказчиков. Как рассказал Кравцов, эта технология в несколько раз сокращает сроки создания объектов. Она позволяет точно определить перечень необходимого для работы оборудования, количество и состав материалов.

"Без широкого внедрения "цифры" в наше время практически невозможно выполнить масштабные градостроительные задачи", – добавил он.

В этом году проектный институт холдинга признали "BIM-лидером" России. "Мосинжпроект" применил информационные модели при реконструкции стадиона "Лужники" и создании крупнейшего в мире Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Кроме того, в короткие сроки при помощи BIM были спроектированы станции "Терехово" и "Кунцевская" Большой кольцевой линии московского метро.

На Международном форуме и строительной выставке "100+ TechnoBuild – 2021", который проходил в Екатеринбурге, делегация холдинга продемонстрировала разработки собственного центра компетенций BIM.

"Одна из целей "Мосинжпроекта" – использовать информационное моделирование на всех этапах работ: при проектировании, строительстве и эксплуатации. BIM-технологии эффективны при создании объектов и на земле, и под землей, и даже в космической сфере", – добавил Юрий Кравцов.

На сегодняшний день в портфеле BIM-проектов холдинга находятся общественное пространство "Притяжение" в Магнитогорске, будущие Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии московского метро и Национальный космический центр.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в ближайшие несколько лет Москве необходимо подготовить не менее пяти тысяч специалистов в сфере технологий информационного моделирования зданий и сооружений (BIM-технологий).

Это позволит полноценно использовать новейшую технологию при проектировании и строительстве всех объектов недвижимости, финансируемых за счет городского бюджета. По словам Бочкарева, сегодня в органах власти Москвы работают более 1,5 тысячи специалистов, имеющих подтвержденную квалификацию по BIM.