Лестницы с подогревом появятся на входах в вестибюли 10 станций БКЛ метро в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В вестибюлях 10 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появятся лестницы с подогревом, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Так, на шести станциях специалисты проложили 14 километров подогревающих труб. Подогрев будет включаться автоматически с помощью умной технологии. А на станциях "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково" и "Каховская" подогрев будет обеспечен инфракрасными подвесными обогревателями.

"Совсем скоро откроются 10 новых станций БКЛ. Лестницы на входах в вестибюли всех этих станций мы оборудуем системой обогрева – в непогоду в зимнее время она не даст образоваться ледяной корке на ступенях, а значит, пассажиры, в том числе дети, не будут поскальзываться", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что по БКЛ будут ездить только самые новые поезда "Москва-2020". После открытия всех участков БКЛ по ней запустят более 100 составов, оборудованных USB-зарядками, датчиками дыма, интерактивными дисплеями для навигации и климатическими установками с обеззараживанием воздуха.

БКЛ соединит существующие и планируемые радиальные линии, разгрузив уже действующее кольцо примерно на 30%. Время в пути для большинства пассажиров сократится почти в 2 раза.

