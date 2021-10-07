Участок БКЛ от "Мнёвников" до "Каховской" готовится к открытию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 10 станциями от "Мнёвников" до "Каховской" готовят к открытию. В настоящее время проводятся завершающие работы, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Предполагается, что этими станциями будут пользоваться свыше 200 тысяч пассажиров в день. Благодаря открытию новых станций появятся альтернативные варианты маршрутов без необходимости делать пересадку в центре.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что полностью запустить БКЛ планируется в конце 2022 – начале 2023 года.
"У нас есть поручение мэра Москвы сделать поездки по новой кольцевой максимально комфортными, поэтому пассажиров будут обслуживать только современные поезда "Москва 2020". Прогнозируем, что уже через 2 года после полного пуска пассажиропоток этой линии составит 750 тысяч человек в сутки", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Он добавил, что БКЛ станет одним из самых популярных метроколец в мире.
Ранее глава комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что пассажиры столичного метро смогут проехать полный круг по БКЛ за 90 минут. По его словам, протяженность БКЛ метро составит 70 километров, на линии откроют 31 станцию.
Бочкарев отметил, что запуск БКЛ разгрузит Кольцевую линию примерно на 30%, а время в пути для большинства пассажиров сократится почти вдвое.
Москвичам рассказали, когда откроют 10 новых станций БКЛ
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