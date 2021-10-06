Андрей Бочкарев: Большую кольцевую линию можно будет проехать полностью за 90 минут

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Пассажиры столичного метро смогут проехать полный круг по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро за 90 минут, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Протяженность БКЛ метро составит 70 километров, на линии разместится 31 станция, рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от Кольцевой линии метро. Это позволит добираться из одной точки города в другую без пересадки в центре.

По словам Бочкарева, запуск БКЛ разгрузит Кольцевую линию примерно на 30%, а время в пути для большинства пассажиров сократится почти вдвое.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что при строительстве станций БКЛ применяются современные технологии и материалы.

До конца года планируется построить девять новых станций БКЛ и реконструировать станцию "Каховская".

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что десять станций БКЛ метро улучшат транспортную доступность для 1,4 миллиона человек.