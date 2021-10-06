Андрей Бочкарев: Большую кольцевую линию можно будет проехать полностью за 90 минут

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Пассажиры столичного метро смогут проехать полный круг по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро за 90 минут, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Протяженность БКЛ метро составит 70 километров, на линии разместится 31 станция, рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от Кольцевой линии метро. Это позволит добираться из одной точки города в другую без пересадки в центре.
По словам Бочкарева, запуск БКЛ разгрузит Кольцевую линию примерно на 30%, а время в пути для большинства пассажиров сократится почти вдвое.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что при строительстве станций БКЛ применяются современные технологии и материалы.
До конца года планируется построить девять новых станций БКЛ и реконструировать станцию "Каховская".
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что десять станций БКЛ метро улучшат транспортную доступность для 1,4 миллиона человек.
Москвичам рассказали, когда откроют 10 новых станций БКЛ
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