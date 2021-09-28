Запуск 10 станций БКЛ метро в Москве улучшит транспортную доступность – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро улучшат транспортную доступность для 1,4 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в официальном телеграм-канале со ссылкой на слова заммэра Максима Ликсутова.
Чиновник отметил, что протяженность нового участка БКЛ составляет порядка 20 километров.
"Одна из задач, поставленных мэром Москвы, – повышение транспортной доступности. Открытие 10 станций улучшит доступность транспорта для жителей 11 районов города, в которых проживает 1,4 миллиона человек", – заявил Ликсутов.
По словам заммэра, станциями БКЛ смогут воспользоваться почти 420 тысяч человек, живущих в непосредственной близости от них.
"У москвичей появятся альтернативные варианты маршрутов, и они ежедневно будут экономить в поездках около 40% времени", – добавил Ликсутов.
В Дептрансе отметили, что запуск станций БКЛ снизит нагрузку на некоторых существующих станциях. К ним относятся "Севастопольская" (станет свободнее на 61%), "Калужская" (на 44%) и "Проспект Вернадского" (на 43%), а также некоторые другие.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что восточный участок БКЛ метро построен почти наполовину. Речь идет об отрезке между станциями "Текстильщики" и "Кленовый бульвар".
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