Андрей Бочкарев: Москве необходимо подготовить не менее 5 тыс специалистов в области BIM

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В ближайшие несколько лет Москве необходимо подготовить не менее пяти тысяч специалистов в сфере технологий информационного моделирования зданий и сооружений (BIM-технологий). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня в органах власти Москвы работает более 1,5 тысячи специалистов, имеющих подтвержденную квалификацию по BIM. <...> В ближайшие годы нам необходимо подготовить еще пять тысяч сотрудников с такой компетенцией", – сказал Бочкарев.

По его словам, это позволит полноценно использовать новейшую технологию при проектировании и строительстве всех объектов недвижимости, финансируемых за счет городского бюджета.

Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин между тем рассказал, что по этому направлению власти работают с ведущими строительными вузами и образовательными центрами разработчиков программного обеспечения. В частности, сотрудничество ведется с Мосгосэкспертизой и Университетом правительства Москвы, а также МГСУ и Университетом Минстроя.

Как объяснили в концерне "Крост", BIM-технологии позволяют значительно ускорить процесс строительства и улучшить контроль качества работ. Так, в возведении одного объекта обычно участвуют специалисты 200 различных специальностей, однако благодаря BIM они могут решать задачи в рамках своих компетенций одновременно.

Ранее Бочкарев заявил, что в период с 2022 по 2024 год в Москве за счет средств городского бюджета планируется построить 213 объектов социальной инфраструктуры. Речь в том числе идет о спортивных сооружениях, объектах культуры и программы "Безопасный город".

