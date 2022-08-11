В РФ хотят ограничить время шумных ремонтов в новостройках – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Общественная организация "Деловая Россия" направила обращение в Минстрой РФ с предложением запретить работы в праздничные и воскресные дни, а также установить запрет на шумные ремонтные работы с 20:00 до 08:00 и ввести "тихий час" с 14:00 до 16:00. Об этом сообщает газета "Известия".
Как пояснил член генерального совета "Деловой России" Владимир Прохоров, на данный момент "закон о тишине" не распространяется на новостройки в первые полтора года после их сдачи.
Таким образом, от шумных ремонтных работ не защищены люди, которые решили жить с отделкой от застройщика, добавил Прохоров.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект о введении штрафов для владельцев собак и других домашних животных за громкие звуки в ночное время, а также с 08:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни.
Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский выразил мнение, что такое предложение содержит много недочетов.
До этого депутаты Мосгордумы поддержали изменения в Кодекс Москвы об административных правонарушениях в части нарушения тишины и покоя. Согласно новым правилам, составлять протоколы о нарушениях тишины снова смогут представители министерства внутренних дел, а именно сотрудники полиции.
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