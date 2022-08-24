Названы районы Москвы с наибольшим количеством переданных под заселение новостроек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин перечислил районы столицы с наибольшим количеством новых домов, переданных под заселение по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В Кузьминках передано под заселение 12 новостроек. В Люблине и Бескудниковском районе – по девять новых домов, в районе Проспект Вернадского – восемь, в Северном Измайлове и Царицыне – по шесть новостроек", – рассказал он.

По его словам, 33 тысячи жителей 146 старых домов заселяются в новые квартиры.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей.

Известно, что жильцов, участвующих в программе реновации, начали расселять в феврале 2018 года. Первыми предложение о переезде получили жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина. Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы.