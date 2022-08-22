Около 2,5 тысячи жителей САО переедут в дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новые квартиры в новостройках по программе реновации получат порядка 2,5 тысячи жителей САО, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В частности, один дом уже строится на Бескудниковском бульваре (владение 52). Дом, который будет возведен на Дмитровском шоссе (владение 89), сейчас проектируется. И еще на одной площадке, расположенной по адресу Бескудниковский бульвар, владение 50, ожидается начало строительства", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Уточняется, что на месте демонтированных старых жилых домов будут возведены новые здания. В настоящий момент в округе освобождены три площадки для новостроек. По словам Левкина, всего 109 тысяч жителей округа, проживающих в 514 старых домах, станут обладателями новых квартир.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей.

Известно, что жильцов, участвующих в программе реновации, начали расселять в феврале 2018 года. Первыми предложение о переезде получили жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина. Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы.

