Более 200 домов построили с момента старта программы реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве с начала реализации программы реновации построили 204 дома, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"К настоящему моменту по программе реновации построены и введены в эксплуатацию 204 объекта жилой площадью 2,6 миллиона квадратных метров, из них передано под заселение 186 жилых домов", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.
Заммэра отметил, что на сегодняшний день проектируют еще 238 домов, общая жилая площадь которых составляет почти 4,7 миллиона квадратных метров, ведется строительство 167 объектов площадью 2,75 миллиона квадратных метров. Также специалисты завершили снос 114 старых домов.
"На текущий момент начато расселение 88,8 тысячи жителей из 524 старых домов, из них почти 70 тысяч москвичей уже получили ключи от своих новых квартир", – добавил Бочкарев.
В свою очередь, директор ФАУ "Единый институт пространственного планирования РФ" Дина Саттарова рассказала, что программа реновации в городе реализуется комплексно и поэтапно.
"При градостроительном планировании особое внимание уделяется созданию социальной и транспортной инфраструктур. В соответствии с проектами помимо жилья планируется строить школы, детские сады, поликлиники, спортивные и досуговые центры", – рассказала Саттарова.
Ранее стало известно, что в новостройки по программе реновации переедут около 12 000 жителей ВАО. По словам Левкина, переезд в новостройки состоится в рамках первого этапа программы, который продлится до 2024 года. В округе уже расселили 35 домов, 38 находятся в процессе переезда.
Столичный штаб по реновации получил почти 140 тысяч обращений с момента открытия
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