Порядка 12 тысяч жителей ВАО переедут в новостройки по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По программе реновации в ВАО 24 новостройки сданы в эксплуатацию, квартиры в них получат около 24 тысяч жителей округа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"21 дом уже передан под заселение, а еще в трех новостройках ведется приемка квартир. Это дома по адресам: улица Каскадная, владение 21, земельные участки 1 и 2 и улица 9 Мая, владение 28, земельный участок 1", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

Он пояснил, что переезд в данные новостройки состоится в рамках первого этапа программы реновации, который продлится до 2024 года.

В настоящее время полностью расселено 35 домов в округе, жители еще 38 находятся в процессе переезда. Еще более 1 тысячи домов предстоит расселить.

Уточняется, что свыше 209 тысяч человек переедут в новые квартиры.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей.

Известно, что жильцов, участвующих в программе реновации, начали расселять в феврале 2018 года. Первыми предложение о переезде получили жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина. Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы.

