В России изменились правила ремонта по ОСАГО

Страховщики получили возможность учитывать в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО цены аналогов оригинальных запасных частей, если оригинальные детали отсутствуют на рынке. Это связано с уходом из России некоторых зарубежных производителей.

Кроме того, компании столкнулись с отсутствием нужных данных по стоимости многих наименований. Представительства автоконцернов иногда затрудняются дать такую информацию.

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