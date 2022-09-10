Москвичи услышат новое звуковое оформление столичного транспорта 10 и 11 сентября

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Новый аудиобренд столичного транспорта смогут оценить москвичи 10 и 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Ко Дню города мы презентуем главную музыкальную тему Московского транспорта. В метро, МЦК, МЦД, автовокзалах и автостанциях с 10 сентября можно будет услышать новый звуковой сигнал", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Отмечается, что новое звуковое оформление состоит из коротких джинглов, звучащих перед объявлениями на транспорте, мелодий, которые можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях метро, а также во время звонков на горячую линию.

Новое звуковое оформление можно будет услышать до конца празднования Дня города. Окончательно внедрить его планируется до конца текущего года.

Композиции для аудиобренда москвичи выбирали в ходе голосования "Как звучит Московский транспорт?" на портале "Активный гражданин". Всего в конкурсе участвовали 150 мелодий от разных авторов. Автором обновленного звукового оформления стала филолог и музыкант Галина Лямина, которая занимается написанием аранжировок, музыки и песен.

