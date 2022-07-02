Москвичи выбрали звуковое оформление для городского транспорта столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи в ходе голосования на портале "Активный гражданин" выбрали музыкальное оформление для столичного системы общественного транспорта. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"Единый стандарт навигации помогает пассажирам быстро ориентироваться на всей транспортной инфраструктуре города. Важной его частью станет аудиобренд – звуковое оформление транспорта в виде системы звуковых сигналов, объединенных главной темой", – рассказал он.

В голосовании "Как звучит Московский транспорт?", набрав 25 тысяч голосов, победила филолог и музыкант Галина Лямина, которая занимается написанием аранжировок, музыки и песен. Всего в конкурсе участвовали 150 мелодий от разных авторов.

Звуковой образ городского транспорта будет представлять из себя короткие джинглы, которые будут звучать во время звонков в кол-центр московского транспорта, перед голосовыми объявлениями на транспорте, в приложениях и других проектах. Впервые горожане смогут их услышать уже в сентябре, в День города.

Ранее в проекте "Активный гражданин" выбрали новые функции приложения "Московский транспорт". Около 23% голосов отдали за возможность получения информации о водном транспорте, 21% голосов – за возможность заказать такси из приложения. В тройку лидеров также попала аренда самокатов.

