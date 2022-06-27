Билеты с тематикой проекта "Активный гражданин" и Исторического музея появились в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В метро Москвы появились 400 тысяч билетов "Единый" с тематическим дизайном проекта "Активный гражданин" и Исторического музея, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на проездных билетах изображен кокошник XVIII века, который стал лидером по числу голосов в проекте "Активный гражданин". Свыше 178 тысяч участников голосовали за экспонат, который может представить музей в юбилейный год.

Приобрести тематические билеты можно в кассах метро, а также в билетных автоматах.

Ранее сообщалось, что к Московскому весеннему велофестивалю метрополитен выпустил новые тематические проездные билеты. Необычные билеты на одну и две поездки выпущены тиражом 400 тысяч экземпляров.

