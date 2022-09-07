Россиянам рассказали о непрактичной детали детского велосипеда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Багажник является самой непрактичной деталью на детском велосипеде, считает эксперт компании "Спортмастер PRO" Сергей Склизков. Он посоветовал родителям не покупать в подарок ребенку средство передвижение с подобным элементом.

"Им неудобно пользоваться: на детском велосипеде для полноценного аксессуара слишком мало места", – поделился Склизков в разговоре с "Газетой.ру".

Ребенок может, по словам эксперта, случайно зацепиться ногой за багажник и упасть. Склизков порекомендовал родителям дарить своим детям велосипеды с корзиной. Он считает, что это более полезный и безопасный атрибут.

Ранее сообщалось, в подмосковной Балашихе открыли велопрокат. Станции установят в микрорайоне Железнодорожный. Они расположатся возле парков, торговых центров и железнодорожных станций.

Кроме того, время поездки на велосипеде по подписке "МультиТранспорт Вело" увеличили с 15 до 30 минут. Цена поездки не изменится.