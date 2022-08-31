Москва может стать первым городом, где введут уроки езды на самокате. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД. Инспекторы готовы всячески содействовать начинанию. Уроки можно проводить в школах, выделив для этого дополнительные часы.

Ранее уже заявлялось о необходимости принятия в стране ГОСТа для средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Это необходимо, чтобы упростить внесение изменений в Правила дорожного движения. Вопрос на обсуждении уже давно. Число ДТП с участием электросамокатов продолжает расти. И заканчиваются они все чаще не просто травмами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.