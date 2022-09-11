Два автомобиля столкнулись на дублере Люблинской улицы в Марьине

Авария произошла на дублере улицы Люблинской в Марьине. Во время движения по направлению в область столкнулись два автомобиля. Об аварии сообщили в Дептрансе.

На месте уже начали работу оперативные службы. Съезд с улицы Люблинской на дублер перекрыт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.