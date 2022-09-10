Открытое горение в ТЦ "Меркурий" в Уфе ликвидировано

Фото: телеграм-канал МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре Меркурий в Уфе, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что пострадавших нет.

Уфимский торговый центр "Меркурий" загорелся вечером в пятницу на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. Позже стало известно, что пожар локализовали на площади 5,4 тысяч квадратных метров.

В МЧС сообщили, что пожарные эвакуировали 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре. В ведомстве уточнили, что среди спасенных – обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало.