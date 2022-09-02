Уточненная площадь пожара в ТЦ в Курске составила 400 кв метров – МЧС

Фото: ГУ МЧС по Курской области

Площадь пожара в торговом центре "Бумеранг" в Курске, по уточненным данным, составила 400 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"Происходило загорание на третьем этаже торгового центра на площади 400 квадратных метров", – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Пожар в торговом центре "Бумеранг" на улице Хрущева в Курске произошел утром 2 сентября. Информация о возгорании поступила в МЧС в 09:32. Из торгового центра оперативно эвакуировали порядка 80 человек.

К ликвидации пожара привлекли 36 спасателей и 11 единиц техники. В 11:12 возгорание было локализовано. Позднее стало известно, что в результате происшествия погиб мужчина, который находился в подсобном помещении на третьем этаже, где произошло сильное задымление.

Курская прокуратура организовала проверку по факту пожара. В надзорном ведомстве пообещали дать оценку исполнению закона о пожарной безопасности и принять необходимые меры в случае выявления нарушений.