Уточненная площадь пожара в ТЦ в Курске составила 400 кв метров – МЧС

13:23
Фото: ГУ МЧС по Курской области
Площадь пожара в торговом центре "Бумеранг" в Курске, по уточненным данным, составила 400 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
"Происходило загорание на третьем этаже торгового центра на площади 400 квадратных метров", – сказали в ведомстве.
Там уточнили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Пожар в торговом центре "Бумеранг" на улице Хрущева в Курске произошел утром 2 сентября. Информация о возгорании поступила в МЧС в 09:32. Из торгового центра оперативно эвакуировали порядка 80 человек.
К ликвидации пожара привлекли 36 спасателей и 11 единиц техники. В 11:12 возгорание было локализовано. Позднее стало известно, что в результате происшествия погиб мужчина, который находился в подсобном помещении на третьем этаже, где произошло сильное задымление.
Курская прокуратура организовала проверку по факту пожара. В надзорном ведомстве пообещали дать оценку исполнению закона о пожарной безопасности и принять необходимые меры в случае выявления нарушений.
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