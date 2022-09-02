Один человек погиб во время пожара в торговом центре в Курске

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Стало известно, что во время пожара, который разгорелся в торговом центре в Курске, погиб мужчина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

"Обнаружили мужчину в подсобном помещении. Передали медикам, в карете скорой помощи констатировали его смерть", – рассказали в ведомстве.

Спасатели уточнили, что мужчина 1982 года рождения находился в подсобном помещении на третьем этаже, где произошло сильное задымление из-за пожара.

Отмечается, что в 11:12 мск пожар локализовали на площади 15 квадратных метров. Из торгового центра оперативно эвакуировали около 80 человек.

Сообщение о возгорании ТЦ на улице Хрущева в Курске поступило в 09:34 2 сентября. Пожар произошел на втором этаже ТЦ. К ликвидации пожара привлекли 36 человек, 11 единиц техники.

Прокуратура начала проверку из-за возгорания торгового центра. На место происшествия выехали прокурор Курской области Алексей Цуканов и прокурор Центрального административного округа города Сергей Папанов.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению закона о пожарной безопасности. При выявлении нарушений прокуратура пообещала принять соответствующие меры.