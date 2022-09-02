Один человек погиб во время пожара в торговом центре в Курске

12:15
Фото: 46.mchs.gov.ru
Стало известно, что во время пожара, который разгорелся в торговом центре в Курске, погиб мужчина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
"Обнаружили мужчину в подсобном помещении. Передали медикам, в карете скорой помощи констатировали его смерть", – рассказали в ведомстве.
Спасатели уточнили, что мужчина 1982 года рождения находился в подсобном помещении на третьем этаже, где произошло сильное задымление из-за пожара.
Отмечается, что в 11:12 мск пожар локализовали на площади 15 квадратных метров. Из торгового центра оперативно эвакуировали около 80 человек.
Сообщение о возгорании ТЦ на улице Хрущева в Курске поступило в 09:34 2 сентября. Пожар произошел на втором этаже ТЦ. К ликвидации пожара привлекли 36 человек, 11 единиц техники.
Прокуратура начала проверку из-за возгорания торгового центра. На место происшествия выехали прокурор Курской области Алексей Цуканов и прокурор Центрального административного округа города Сергей Папанов.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению закона о пожарной безопасности. При выявлении нарушений прокуратура пообещала принять соответствующие меры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: