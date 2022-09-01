Склад с игрушками загорелся в Пятигорске на площади 500 "квадратов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на складе с игрушками в Пятигорске. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает РИА Новости.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что сообщение о происшествии поступило в 06:00 по московскому времени. Сейчас возгорание локализовано. В тушении пожара задействованы 40 человек и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на рынке в городе Волжском. Огонь перекинулся на жилой дом. Площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров.

До этого пожар произошел на складе готовой продукции в поселке Тучково Московской области. Площадь составила 750 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.