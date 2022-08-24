Пожар на складе готовой продукции в Подмосковье потушен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар на складе готовой продукции в поселке Тучково Московской области потушен на площади 750 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Там добавили, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на складе в поселке Тучково произошел пожар. На тушение возгорания направлены силы по второму (повышенному) номеру сложности, в том числе от МЧС России – 13 человек и четыре единицы техники.