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Пожар произошел на территории рынка в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает "Интерфакс".

По информации ведомства, на территории ТЦ "Янтарный" горят поддоны с прессованной бумагой.

Уточняется, что в настоящее время площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 69 человек и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре в подмосковном Красногорске. Еще сорок человек пришлось эвакуировать. Инцидент произошел в жилом доме на улице Карбышева. Местные жители сначала решили, что взорвался газ, однако в МЧС заверили, что никаких утечек не было – горел мусор.

До этого в подмосковном городе Фрязино загорелся загорелся цех по производству пластиковых окон.