Два человека пострадали при пожаре в подмосковном Красногорске. Еще сорок человек пришлось эвакуировать.

Все произошло в жилом доме на улице Карбышева. Местные жители сначала решили, что взорвался газ. Но, как заявили в МЧС, никаких утечек не было – горел мусор. Пожар уже потушен. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.