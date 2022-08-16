Ozon открыл в Подмосковье новый склад вместо сгоревшего под Истрой

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Интернет-магазин Ozon открыл в подмосковном городе Пушкино новый склад, который возьмет на себя нагрузку вместо сгоревшего склада в Истре.
"Обещали на этой неделе вернуться с новым решением по поставкам – и вот оно: склад в Пушкине под Москвой ждет ваши товары", – сообщается в телеграм-канале компании.
Отмечается, что на складе будут храниться все категории товаров, за исключением одежды, сумок и книг. В настоящее время площадь здания составляет 52 тысячи квадратных метров, однако осенью ее планируют увеличить в три раза.
"Когда осенью откроем весь склад, места там будет больше, чем на Новой Риге, – тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.
Пожар на складе Ozon на Новорижском шоссе в подмосковной Истре произошел днем в среду, 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра. Из-за возгорания в здании произошло обрушение кровли и стен. В результате пожара один человек погиб и 13 пострадали.
В Ozon отметили, что последствия пожара не несут серьезных рисков для ликвидности маркетплейса, поскольку товары и оборудование были застрахованы на общую сумму до 11 миллиардов рублей, а само здание – на 6 миллиардов рублей.
Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия организовала Истринская городская прокуратура.
Клиенты Ozon так и не дождались своих заказов
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