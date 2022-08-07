Водители оценили ущерб от действий вандала, разбившего два десятка машин во дворе в Москве

Два десятка машин разбил неизвестный во дворе дома по улице Софьи Ковалевской. Пострадали порядка 15 автомобилей, некоторые из них повреждены очень сильно.

Один из водителей заявил, что для ремонта ему потребуются 20 тысяч рублей, при этом получить оригинальные запчасти не получится. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.