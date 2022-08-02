Прокуратура взяла на контроль расследование причин аварии на 22-м километре МКАД

Прокуратура взяла на контроль расследование причин аварии на МКАД. На 22-ом километре бензовоз врезался в грузовик, по дороге разлилось топливо, и начался пожар. Информация о пострадавших не поступала.

На месте ДТП работали порядка 10 пожарных машин. Сначала проливали водой проезжую часть, затем засыпали песком. Движение на этом участке МКАД на время ограничили с пяти полос до двух.

Затор растянулся до Кузьминского парка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.