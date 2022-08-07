Задержан мужчина, разбивший машины во дворе жилого дома в Москве

Два десятка машин разбил неизвестный во дворе дома по улице Софьи Ковалевской. Инцидент произошел рано утром воскресенья, 7 августа.

В настоящий момент подозреваемый задержан, его допрашивают. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.