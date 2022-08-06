Мощный град прошел во Фрязеве. Кадрами последствий поделились телезрители.

Непогода в ближайшие часы может дойти и до Москвы. О том, что ожидается ливень с градом и грозой, предупредили синоптики. Хотя ранее сообщали, что перемена погоды произойдет только в воскресенье. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.