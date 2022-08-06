Воду начали раздавать еще на 8 станциях столичного метро из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажирам московского метро начали раздавать воду из-за жары еще на 8 станциях, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

С 16:30 воду можно получить на следующих станциях:

"Новокузнецкая";

"Баррикадная";

"Белорусская 2" (Замоскворецкая линия);

"Парк Культуры 1" (Сокольническая линия);

"Савеловская 9" (Серпуховско-Тимирязевская линия);

"Октябрьская 6" (Калужско-Рижская);

"Бибирево";

"Отрадное".

Ранее сообщалось , что пассажирам начали раздавать питьевую воду на станциях метро "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", а также на автостанции "Орехово".

Кроме того, в столичном Депздраве москвичей призвали не находиться долго под солнцем из-за жары, а также напомнили о возможности проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва". В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чаще принимать душ и не допускать перегрева.