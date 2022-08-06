Москвичам рассказали о температуре воздуха в разных районах столицы

Москва 24 следит за тем, как меняется температура в разных районах столицы и области. Самая комфортная погода сейчас в ТиНАО. Там пока плюс 28.

Плюс 30 в Котельниках. В Царицыне еще выше. Зрители жалуются, что очень душно сейчас в Одинцове. Там плюс 35. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.