Транспортная полиция задержала мужчину, разбившего стеклопакет в электропоезде в Москве

В Москве транспортная полиция задержала вандала, который выбил стеклопакет в двери электропоезда. Заявление о факте вандализма поступило в линейный отдел полиции на станции Кусково.

Инцидент произошел в пункте экипировки поездов и попал на видео. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался житель Волгоградской области 1985 года рождения. Он рассказал полицейским, что в данный момент находится на заработках в Москве и не имеет постоянного места жительства.

Находясь на Курском вокзале, мужчина пробрался в пустой состав, который направлялся в депо, и лег в нем спать. Когда же попытался выйти из электропоезда, то не смог открыть дверь. В итоге мужчина нашел металлический предмет в вагоне и выбил им стеклопакет. Сумма ущерба составила свыше 70 тысяч рублей. Против вандала заведено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

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