Крупный пожар вспыхнул в складском комплексе в Анадыри. Загорелись три здания, где находятся магазины и склады. Огонь настолько сильный, что был виден издалека.

Персонал успели эвакуировать, угрозы жизням людей нет. В тушении пожара задействован весь состав пожарной части – около 60 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.