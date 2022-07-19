Подростка убило током на рыбалке в Нижегородской области

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В Нижегородской области подросток погиб от удара током во время рыбалки, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло накануне вечером, 18 июля. 17-летний парень вместе со знакомым ловил рыбу на озере в районе улицы Кавказ в Балахне. Забрасывая удочку, подросток соприкоснулся ею с линией электропередачи, в результате чего его ударило током. Пострадавшего доставили в районную больницу, где он в тот же вечер скончался.

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