Суд арестовал начальника рабочих, погибших в "Президент-Отеле" в Москве

12:19
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Замоскворецкий суд Москвы арестовал начальника двоих рабочих, погибших при падении лифта в "Президент-Отеле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Д. Гелашвили предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших смерть двух или более лиц (часть 3 статья 216 Уголовного кодекса России).
"Судом избрана мера пресечения сроком на два месяца", – рассказали в суде.
Происшествие случилось около 20:26 13 января. В "Президент-Отеле" на улице Большой Якиманке упал лифт с двумя рабочими, которые от полученных травм скончались на месте.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Также организовала проверку прокуратура Москвы.
Уголовное дело возбудили после гибели рабочих в "Президент-Отеле" в Москве
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