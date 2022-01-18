Суд арестовал начальника рабочих, погибших в "Президент-Отеле" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Замоскворецкий суд Москвы арестовал начальника двоих рабочих, погибших при падении лифта в "Президент-Отеле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Д. Гелашвили предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших смерть двух или более лиц (часть 3 статья 216 Уголовного кодекса России).

"Судом избрана мера пресечения сроком на два месяца", – рассказали в суде.

Происшествие случилось около 20:26 13 января. В "Президент-Отеле" на улице Большой Якиманке упал лифт с двумя рабочими, которые от полученных травм скончались на месте.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Также организовала проверку прокуратура Москвы.

