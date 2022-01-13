Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело возбудили после гибели рабочих в "Президент-Отеле" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Москве.

Дело возбудили по статье 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

"В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. По предварительной информации, погибших двое", – рассказали в пресс-службе.

По факту произошедшего прокуратура Москвы организовала проверку. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В прокуратуре отметили, что рабочие погибли во время ремонта лифта. На место происшествия выехала исполняющая обязанности Замоскворецкого межрайонного прокурора Елена Маликова.

"В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

В управделами президента РФ, в чьем ведении находится гостиница, рассказали РИА Новости, что погибшие мужчины не являются сотрудниками "Президент-Отеля". По данным источника, они трудились в компании по обслуживанию лифтового оборудования.

Происшествие случилось около 20:26. В "Президент-Отеле" на улице Большой Якиманке упал лифт с двумя рабочими. По некоторым данным, причиной падения лифта стало нарушение техники безопасности.

