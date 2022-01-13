Двое сотрудников "Президент-Отеля" погибли в результате падения лифта – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Двое рабочих погибли в результате падения лифта в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, проводился ремонт лифта", – рассказал собеседник агентства.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Источник ТАСС уточнил, что в момент трагедии один рабочий находился внутри кабины, второй – сверху. При этом лифт предназначался для персонала.

Сотрудник ресепшена отеля рассказал РИА Новости, что пока не располагает информацией о произошедшем.

Ранее прокуратура организовала проверку после падения рабочего в шахту лифта в одном из бизнес-центров Москвы. По предварительной информации, 14 ноября 2021 года в бизнес-центре на улице Талалихина рабочий упал в шахту лифта с первого этажа в подвальный.

