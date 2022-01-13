Двое сотрудников "Президент-Отеля" погибли в результате падения лифта – СМИ

21:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Двое рабочих погибли в результате падения лифта в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, проводился ремонт лифта", – рассказал собеседник агентства.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Источник ТАСС уточнил, что в момент трагедии один рабочий находился внутри кабины, второй – сверху. При этом лифт предназначался для персонала.
Сотрудник ресепшена отеля рассказал РИА Новости, что пока не располагает информацией о произошедшем.
Ранее прокуратура организовала проверку после падения рабочего в шахту лифта в одном из бизнес-центров Москвы. По предварительной информации, 14 ноября 2021 года в бизнес-центре на улице Талалихина рабочий упал в шахту лифта с первого этажа в подвальный.
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