Причиной обрушения лифта в московском "Президент-Отеле" стал обрыв троса – СМИ

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Причиной обрушения лифта в московском "Президент-Отеле" стал обрыв троса, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что в отеле велись работы по замене кабины лифта. В ходе работ трос оборвался, в результате лифт с рабочими упал с 7-го этажа.

Происшествие случилось около 20:26 в четверг, 13 января. В "Президент-Отеле" на улице Большой Якиманке упал лифт с двумя рабочими, которые от полученных травм скончались на месте.

По информации источника ТАСС, погибшие оказались гражданами Армении.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Также организовала проверку прокуратура Москвы.