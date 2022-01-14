Причиной обрушения лифта в московском "Президент-Отеле" стал обрыв троса – СМИ

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Причиной обрушения лифта в московском "Президент-Отеле" стал обрыв троса, сообщает газета "Известия".
Уточняется, что в отеле велись работы по замене кабины лифта. В ходе работ трос оборвался, в результате лифт с рабочими упал с 7-го этажа.
Происшествие случилось около 20:26 в четверг, 13 января. В "Президент-Отеле" на улице Большой Якиманке упал лифт с двумя рабочими, которые от полученных травм скончались на месте.
По информации источника ТАСС, погибшие оказались гражданами Армении.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Также организовала проверку прокуратура Москвы.
Уголовное дело возбудили после гибели рабочих в "Президент-Отеле" в Москве