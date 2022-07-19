Девушка пострадала в аварии с участием двух автомобилей в Люблине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две машины столкнулись в районе Люблино. В результате аварии пострадала девушка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

По предварительной информации, на пересечении Краснодарской и Совхозной улиц произошло столкновение автомобилей Kia и Mercedes.

"В результате ДТП получила травмы девушка, она находится в тяжелом состоянии", – рассказали в правоохранительных органах.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 22-го километра МКАД. Уточнялось, что в результате аварии одна машина загорелась. Огонь оперативно потушили.

Отмечалось, что в результате аварии погиб водитель фургона, который остановился в четвертой полосе для устранения поломки автомобиля. По предварительным данным, еще несколько автомобилей получили механические повреждения.

