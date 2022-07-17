Три автомобиля столкнулись на Бережковской набережной

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием трех автомобилей произошла в московском районе Дорогомилово, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

ДТП случилось на Бережковской набережной, дом 36А. На данный момент на месте ЧП работают оперативные службы столицы.

Отмечается, что движение в районе места аварии не затруднено.

До этого один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе по направлению к МКАД. Еще один пострадал.

По данным Госавтоинспекции, водители двух малотоннажных автомобилей остановились в крайней правой полосе для устранения разрыва троса в процессе буксировки. В этот момент на водителя и пассажира одной из машин наехал большегруз, двигавшийся в попутном направлении.