Три человека погибли в ДТП под Тамбовом

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Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Мичуринском районе под Тамбовом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

"Трое из пяти участников автоаварии, жители Мичуринского района, погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Среди погибших 15-летний подросток, а также мужчина 1998 года рождения и женщина 2002 года рождения", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии ранены были 35-летний пассажир легковушки, а также водитель – у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По предварительной информации, 18-летний водитель не справился с управлением, и в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Ранее восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Казахстане. Уточняется, что в момент аварии в салоне микроавтобуса, который следовал из Алма-Аты в Караганду, находились 17 человек. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

До этого один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе по направлению к МКАД. Еще один пострадал.

По данным Госавтоинспекции, водители двух малотоннажных автомобилей остановились в крайней правой полосе для устранения разрыва троса в процессе буксировки. В этот момент на водителя и пассажира одной из машин наехал большегруз, двигавшийся в попутном направлении.