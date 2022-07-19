ДТП с участием 4 автомобилей произошло на МКАД

06:22 (обновлено 19.07.2022 07:49)
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 22-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что в результате аварии одна машина загорелась. Огонь оперативно потушили.
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.
Как уточняет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, в результате аварии погиб водитель фургона, который остановился в четвертой полосе для устранения поломки автомобиля.
"Через некоторое время в фургон врезался легковой автомобиль. Следовавший за ним автомобиль "Газель", пытаясь уйти от столкновения, совершил наезд на водителя фургона", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, еще несколько автомобилей получили механические повреждения.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате ДТП в Новосибирской области. Как уточняли в региональном главке МВД, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он не справился с управлением и съехал в кювет.
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