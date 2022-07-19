ДТП с участием 4 автомобилей произошло на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 22-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в результате аварии одна машина загорелась. Огонь оперативно потушили.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.

Как уточняет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, в результате аварии погиб водитель фургона, который остановился в четвертой полосе для устранения поломки автомобиля.

"Через некоторое время в фургон врезался легковой автомобиль. Следовавший за ним автомобиль "Газель", пытаясь уйти от столкновения, совершил наезд на водителя фургона", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, еще несколько автомобилей получили механические повреждения.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате ДТП в Новосибирской области. Как уточняли в региональном главке МВД, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он не справился с управлением и съехал в кювет.