Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Новосибирской области

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В Новосибирской области произошло ДТП с пьяным водителем, в результате которого один человек погиб, еще пятеро пострадали, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

Уточняется, что в Черепановском районе водитель автомобиля, находящийся в состоянии опьянения, не справился с управлением и съехал кювет. Машина опрокинулась.

"В автомобиле находилось пять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. В результате ДТП погибла 42-летняя женщина-пассажир, остальные участники ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Казахстане. В момент аварии в салоне микроавтобуса, который следовал из Алма-Аты в Караганду, находились 17 человек. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

До этого один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе по направлению к МКАД. Еще один пострадал.