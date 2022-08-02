Водителя загоревшегося на МКАД бензовоза госпитализировали

Водителя бензовоза, который загорелся после столкновения с грузовиком на МКАД, госпитализировали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, ДТП произошло около юго-восточного лесопарка. Одна из машин и часть пролитого топлива загорелись. Возгорание уже ликвидировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

