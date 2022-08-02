H&M не подготовил особых скидок к открытию магазинов в РФ

Магазины H&M открылись в столичных торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк". Компания обещала устроить прощальную распродажу, однако особых скидок не подготовила.

В связи с открытием магазина в "Метрополисе" выстроилась огромная очередь. Некоторые люди ждут десятки минут, чтобы зайти внутрь. Посетители уверяют, что намерены стоять в очереди до последнего, пока не пустят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

